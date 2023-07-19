«Пари НН» провёл встречу с болельщиками перед началом сезона

ФК «Пари Нижний Новгород» в преддверии старта сезона РПЛ встретился с болельщиками.

«На этот раз традиционная предсезонная встреча ФК «Пари Нижний Новгород» с болельщиками прошла при полном аншлаге в одном из самых знаковых мест Нижнего Новгорода – Пакгаузах.

Перед началом официальной программы мероприятия в течение целого часа футболисты раздавали автографы, делали совместные фото и угощали болельщиков кулинарными шедеврами, попутно раздавая интервью журналистам. Лучший бомбардир команды в прошедшем сезоне Тимур Сулейманов и здесь умудрился поставить рекорд, собрав самую огромную очередь. А самыми весёлыми в этот вечер были молодые Ярослав Михайлов, Даниил Корнюшин и Виктор Александров, успевавшие шутить и с болельщиками, и с партнёрами по команде.

По всем законам жанра после музыкального вступления от группы «Даймондс» и воспоминаний о лучших моментах прошедшего сезона напутственные слова произнесли министр спорта Нижегородской области Александр Кононов и генеральный директор клуба Равиль Измайлов. А затем они вместе с главным тренером нижегородцев Сергеем Юраном представили новичков, игровые футболки которых уже заранее были размещены под сводами зала.

На сцену под аплодисменты болельщиков поочередно поднялись Иван Кукушкин, Виталий Ботнарь, Александр Трошечкин, Матео Стаматов, Илья Кухарчук, Дмитрий Живоглядов, Николай Толстопятов и Дмитрий Тихий. Помимо вручения футболок, новых игроков ждал ещё и обряд посвящения в команду – необходимо было ответить на вопросы о Нижнем Новгороде, с чем в итоге все справились без единой ошибки.

Кульминацией вечера, конечно, стал общий выход команды на сцену, а также вручение наград Артуру Нигматуллину, признанному лучшим по итогам сразу двух месяцев: мая и июня.

Отвечая на вопросы болельщиков и журналистов, Сергей Юран и Равиль Измайлов отметили, что команда в новом сезоне будет более сбалансированной, мощной и интересной, а также анонсировали скорое появление в «Пари НН» ещё троих новичков», — написала пресс-служба нижегородского клуба.