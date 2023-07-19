Круговой: Малком — топ-игрок, в «ПСЖ» точно смог бы конкурировать

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о нападающем сине-бело-голубых Малкоме.

«Малки на тренировках играет против меня на одном фланге. Я как-то сказал Оливейре, чтобы он передал Малкому, что это я его натренировал, вот он и выходит всех рвёт (смеётся). Порой удаётся его останавливать на тренировках. Я с ним играю на полную, на 100 процентов. Не жалею его, потому что мне тоже надо доказывать. И я прибавляю вместе с ним. С мячом очень хорош. Я вот никак не могу с ним справиться, когда он принимает мяч, ставит корпус — и к нему вообще невозможно подобраться. С ним надо в приём играть, но он очень резкий.

Внутри команды не разговаривали на тему его возможного ухода в «ПСЖ». Там ещё и про «Ювентус» писали. Наш голкипер Миша Кержаков только ему говорил: «Ну давай туда, в «ПСЖ» (улыбается). А так, французский чемпионат отличается от российского. Малком — топ-игрок. Точно смог бы конкурировать, тем более Месси ушёл, Мбаппе под вопросом», — приводит слова Кругового «РГ».