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Оправданный по всем статьям Бенжамен Менди подписал контракт с «Лорьяном»

Оправданный по всем статьям Бенжамен Менди подписал контракт с «Лорьяном»
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Французский «Лорьян» на своём сайте объявил о подписании контракта с защитником Бенжаменом Менди, находившимся в статусе свободного агента. Соглашение с 29-летним футболистом подписано на два года.

14 июля с Менди сняли все обвинения по делу об изнасилованиях. Из-за расследования чемпион мира 2018 года не выходил на поле около двух лет. Бывший футболист «Манчестер Сити» был признан невиновным в королевском суде Честера по одному пункту обвинения в изнасиловании и одному пункту обвинения в попытке изнасилования. Таким образом, с бывшего игрока сборной Франции были сняты все обвинения.

Напомним, в январе 2023 года с Менди были сняты шесть пунктов обвинения в изнасиловании и один пункт обвинения в сексуальном насилии. Ещё ранее французский футболист был оправдан по одному эпизоду обвинений от двух девушек, которые заявляли, что Бенжамен изнасиловал их на одной из вечеринок.

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