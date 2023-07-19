Оправданный по всем статьям Бенжамен Менди подписал контракт с «Лорьяном»

Французский «Лорьян» на своём сайте объявил о подписании контракта с защитником Бенжаменом Менди, находившимся в статусе свободного агента. Соглашение с 29-летним футболистом подписано на два года.
14 июля с Менди сняли все обвинения по делу об изнасилованиях. Из-за расследования чемпион мира 2018 года не выходил на поле около двух лет. Бывший футболист «Манчестер Сити» был признан невиновным в королевском суде Честера по одному пункту обвинения в изнасиловании и одному пункту обвинения в попытке изнасилования. Таким образом, с бывшего игрока сборной Франции были сняты все обвинения.
Напомним, в январе 2023 года с Менди были сняты шесть пунктов обвинения в изнасиловании и один пункт обвинения в сексуальном насилии. Ещё ранее французский футболист был оправдан по одному эпизоду обвинений от двух девушек, которые заявляли, что Бенжамен изнасиловал их на одной из вечеринок.
- 19 июля 2023
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