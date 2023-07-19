Мостовой: с уходом Малкома и Вендела из «Зенита» мы можем говорить об интриге в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный уход полузащитников «Зенита» Малкома и Вендела из клуба.

«Однозначно с уходом Малкома и Вендела — и не исключено, что ещё кого-то — мы можем говорить об интриге в чемпионате. Малком забил 20 с лишним мячей, а Вендел — топ. Если потеряешь двоих и на их место не приобретёшь таких же, то команда ослабнет. А так быстро найти замену сейчас сложно.

Одно дело, когда уходит защитник, — вместо него сразу приобретаешь защитника, но другое, когда у тебя уходит футболист, который 20 забивает и 15 отдаёт», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Зенит» завоевал пятое подряд чемпионство Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые завоевали титул досрочно, за четыре тура до окончания чемпионата. На втором месте финишировал ПФК ЦСКА, замкнул тройку лидеров «Спартак».