Мостовой: с уходом Малкома и Вендела из «Зенита» мы можем говорить об интриге в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный уход полузащитников «Зенита» Малкома и Вендела из клуба.
«Однозначно с уходом Малкома и Вендела — и не исключено, что ещё кого-то — мы можем говорить об интриге в чемпионате. Малком забил 20 с лишним мячей, а Вендел — топ. Если потеряешь двоих и на их место не приобретёшь таких же, то команда ослабнет. А так быстро найти замену сейчас сложно.
Одно дело, когда уходит защитник, — вместо него сразу приобретаешь защитника, но другое, когда у тебя уходит футболист, который 20 забивает и 15 отдаёт», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Зенит» завоевал пятое подряд чемпионство Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые завоевали титул досрочно, за четыре тура до окончания чемпионата. На втором месте финишировал ПФК ЦСКА, замкнул тройку лидеров «Спартак».
- 19 июля 2023
-
13:15
-
12:58
-
12:45
-
12:43
-
12:34
-
12:29
-
12:21
-
12:16
-
12:03
-
11:59
-
11:46
-
11:46
-
11:44
-
11:32
-
11:29
-
11:27
-
11:10
-
10:58
-
10:55
-
10:52
-
10:35
-
10:29
-
10:25
-
10:12
-
10:01
-
09:59
-
09:52
-
09:41
-
09:34
-
09:33
-
09:12
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:53