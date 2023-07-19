Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» намерен подписать экс-форварда «Шахтёра» Нереса — Касагранде

«Зенит» намерен подписать экс-форварда «Шахтёра» Нереса — Касагранде
Комментарии

Нападающий «Бенфики» Давид Нерес входит в сферу интересов «Зенита», который уже связался с футболистом для обсуждения возможного перехода. 26-летний бразилец рассматривается в качестве подписания на случай ухода его соотечественников Малкома и Клаудиньо в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на своём YouTube-канале.

Нерес выступает за «Бенфику» с 2022 года. Ранее он полгода провёл в «Шахтёре», а также выступал пять лет в составе «Аякса». Нападающий является воспитанником «Сан-Паулу». Контракта Нереса с «Бенфикой» рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Нерес в 48 матчах за португальскую команду забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. На его счету также семь матчей в составе сборной Бразилии.

Материалы по теме
«Зенит» согласен на переговоры по Клаудиньо, «Фламенго» хочет платить за игрока до 2027-го
«Аль-Хиляль» ещё не договорился по Малкому, но клуб сильно заинтересован в трансфере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023