«Зенит» намерен подписать экс-форварда «Шахтёра» Нереса — Касагранде
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Нападающий «Бенфики» Давид Нерес входит в сферу интересов «Зенита», который уже связался с футболистом для обсуждения возможного перехода. 26-летний бразилец рассматривается в качестве подписания на случай ухода его соотечественников Малкома и Клаудиньо в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на своём YouTube-канале.
Нерес выступает за «Бенфику» с 2022 года. Ранее он полгода провёл в «Шахтёре», а также выступал пять лет в составе «Аякса». Нападающий является воспитанником «Сан-Паулу». Контракта Нереса с «Бенфикой» рассчитан до лета 2027 года.
В минувшем сезоне Нерес в 48 матчах за португальскую команду забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. На его счету также семь матчей в составе сборной Бразилии.
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