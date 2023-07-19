«Зенит» намерен подписать экс-форварда «Шахтёра» Нереса — Касагранде

Нападающий «Бенфики» Давид Нерес входит в сферу интересов «Зенита», который уже связался с футболистом для обсуждения возможного перехода. 26-летний бразилец рассматривается в качестве подписания на случай ухода его соотечественников Малкома и Клаудиньо в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на своём YouTube-канале.

Нерес выступает за «Бенфику» с 2022 года. Ранее он полгода провёл в «Шахтёре», а также выступал пять лет в составе «Аякса». Нападающий является воспитанником «Сан-Паулу». Контракта Нереса с «Бенфикой» рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Нерес в 48 матчах за португальскую команду забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. На его счету также семь матчей в составе сборной Бразилии.