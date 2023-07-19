Игонин: не думаю, что на дистанции у команд РПЛ будет реальная конкуренция с «Зенитом»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что на дистанции у команды не будет конкурентов в Российской Премьер-Лиге.
«Я бы не стал сейчас говорить про интригу. Малком и Вендел во многом определяют игру «Зенита», но здесь на протяжении чемпионата возник общий запас прочности у клуба. Я расцениваю гегемонию «Зенита» последних лет не просто как команды с хорошим набором футболистов и тренером. Здесь всё-таки работа клуба в целом.
При серьёзных количественных потерях в составе можно о чём-то рассуждать. Но пока я соперников не вижу. Все эти перестановки в клубах, когда у всех свои проблемы… Не думаю, что на дистанции у команд РПЛ будет реальная конкуренция с «Зенитом», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 19 июля 2023
-
14:44
-
14:29
-
14:24
-
14:10
-
14:07
-
14:00
-
13:59
-
13:55
-
13:48
-
13:46
-
13:44
-
13:40
-
13:26
-
13:15
-
13:15
-
12:58
-
12:45
-
12:43
-
12:34
-
12:29
-
12:21
-
12:16
-
12:03
-
11:59
-
11:46
-
11:46
-
11:44
-
11:32
-
11:29
-
11:27
-
11:10
-
10:58
-
10:55
-
10:52
-
10:35