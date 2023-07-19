Игонин: не думаю, что на дистанции у команд РПЛ будет реальная конкуренция с «Зенитом»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что на дистанции у команды не будет конкурентов в Российской Премьер-Лиге.

«Я бы не стал сейчас говорить про интригу. Малком и Вендел во многом определяют игру «Зенита», но здесь на протяжении чемпионата возник общий запас прочности у клуба. Я расцениваю гегемонию «Зенита» последних лет не просто как команды с хорошим набором футболистов и тренером. Здесь всё-таки работа клуба в целом.

При серьёзных количественных потерях в составе можно о чём-то рассуждать. Но пока я соперников не вижу. Все эти перестановки в клубах, когда у всех свои проблемы… Не думаю, что на дистанции у команд РПЛ будет реальная конкуренция с «Зенитом», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.