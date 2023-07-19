Владимир Быстров высказался о возможном уходе Малкома из «Зенита»
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о возможном уходе нападающего команды Малкома в саудовский клуб «Аль-Хиляль».
«Малком в прошлом сезоне был, конечно, лучшим игроком «Зенита», спору нет. Если он покинет клуб, вряд ли кто-то, кто находится сейчас в команде, сможет достойно его заменить. Но, согласитесь, так чемпионат будет даже интереснее. И у преследователей сине-бело-голубых появятся неплохие шансы на борьбу за золотые медали. Да и пока что «Зенит», как по мне, далёк от своей оптимальной формы. Непонятно мне, во что они вообще хотят играть», — написал Быстров в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что саудовский клуб активно интересуется 26-летним футболистом и готов платить ему € 18 млн в год по контракту до 2026 года.
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