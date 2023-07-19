«Зенит» хочет заработать на продаже Малкома больше € 50 млн
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«Зенит» хочет заработать на продаже нападающего Малкома больше € 50 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Сумма отступных в контракте бразильца больше € 50 млн, а клуб хочет отбить все траты на игрока за четыре года. Так что продавать хотят дороже 50 миллионов», – добавил собеседник «Чемпионата».
Ранее появилась информация о желании саудовского клуба «Аль-Хиляль» подписать контракт с 26-летним футболистом. Сообщалось, что сам Малком уже получил предложение от команды по контракту на три года с зарплатой в € 18 млн за сезон.
Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40+5 млн. Соглашение между нападающим и российским клубом истекает летом 2027 года.
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