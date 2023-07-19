«Зенит» разрешил Малкому вести переговоры с «Аль-Хилялем». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Агент уведомил клуб об интересе «Аль-Хиляля», и в Санкт-Петербурге разрешили вести переговоры», – добавил собеседник «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет заработать на продаже бразильского нападающего больше € 50 млн.

Отмечалось, что сам Малком уже получил предложение от саудовского «Аль-Хиляля» по контракту на три года с зарплатой в € 18 млн за сезон.

Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40+5 млн. С тех пор в 109 матчах нападающий забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.