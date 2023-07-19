Ловчев: защита у «Спартака» дырявая. Её надо было усиливать в первую очередь

Бывший защитник «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о наиболее проблемных позициях в составе красно-белых на данный момент.

«Смотрю, что сейчас происходит — клуб в цейтноте пытается усилить самую главную проблемную линию, защиту. Она дырявая, очень много недочётов в игре. Как только стандарт у своих ворот — это полгола. Именно эту линию и надо было усиливать в первую очередь. В этом смысле всё правильно, вопрос только в том, что новобранцев сюда за несколько дней до старта чемпионата нет. Идут только переговоры.

То, что сорвался переход Эраковича, — ну это логично. Сработали финансовые отношения «Црвены Звезды» с «Газпромом», — в Питере просто не дали ни одного шанса усилить команду-конкурента. Чего тут другого стоило ожидать? Ну, «Зенит» просто забрал потенциально классного футболиста себе, «Спартак» продолжает поиск. Давайте подождём», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Ранее бывший футболист «Спартака» высказался о возможном уходе из «Зенита» бразильского форварда Малкома.