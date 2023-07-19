«Рубин» продлил контракт с 35-летним Дюпиным на один год
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Казанский «Рубин» объявил о продлении контракта с голкипером Юрием Дюпиным до лета 2024 года.
Дюпин выступает за «Рубин» с июля 2019 года. За это время сыграл 119 матчей, в которых 43 раза оставлял свои ворота в неприкосновенности. Ранее в своей карьере российский вратарь выступал за такие клубы, как «Анжи», «Кубань», СКА-Хабаровск, «Металлург-Кузбасс» и другие.
По итогам прошлого сезона «Рубин» выиграл Мелбет Первую лигу и поднялся в высший российский дивизион спустя год после вылета из РПЛ. Новую кампанию казанцы начнут матчем с «Локомотивом» на выезде. Игра состоится 22 июля, начало встречи — в 17:30 мск.
35-летний Дюпин в сезоне-2022/2023 отыграл 29 матчей в Первой лиге и получил две жёлтые карточки.
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