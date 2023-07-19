«Глаза — на мяч». Президент Замбии дал напутствие футболисткам сборной перед ЧМ-2023

Президент Замбии Хакаинде Хичилема призвал игроков женской сборной страны сохранять концентрацию на дебютном для них чемпионате мира по футболу.

«От имени 20 миллионов замбийцев я хотел бы поздравить вас с выходом на чемпионат мира. Мы гордимся вами, мы верим в вас и окажем вам всю возможную поддержку.

Я уже разговаривал с министром финансов, а также с несколькими потенциальными спонсорами, чтобы гарантировать полную поддержку команде, поскольку вы представляете нас на самом высоком уровне. Мы никогда раньше не проходили квалификацию, вы – первые, поэтому мы действительно хотим, чтобы вы достойно выступили.

Оставайтесь сосредоточенными на игре, не обращайте внимания на шумиху вокруг вас. Люди будут много говорить о вас, потому что это высочайший уровень. Глаза – на мяч. СМИ будут говорить что-то, друзья будут говорить что-то, кто угодно ещё будет говорить что-то – просто смотрите на мяч», – приводит слова Хичилемы Bola News.

Напомним, женская сборная Замбии попала в одну группу с командами Испании, Японии и Коста-Рики. Первый матч на чемпионате мира замбийки проведут с Японией 22 июля.