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Болельщики «Зенита» опубликовали заявление по теме открытия фанатской трибуны

Болельщики «Зенита» опубликовали заявление по теме открытия фанатской трибуны
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Представители болельщицкого движения «Зенита» публично обратились к руководству клуба за разъяснением позиции по открытию фанатской трибуны «Вираж» на стадионе «Газпром Арена».

«Вынуждены сообщить, что договорённости с топ-менеджментом «Зенита» касаемо возвращения «Виража» на кубковую игру с «Ахматом» оказались пустыми словами со стороны клуба.

Доподлинно неизвестно, с чем связана ситуация: с давлением со стороны силовиков или какими-либо другими «объективными причинами». На наш взгляд, любой из этих вариантов не отменяет скотского отношения клуба к своим фанатам.

Верность «Зениту» на протяжении 43 лет истории организованного фанатского движения не даёт права клеймить «предателями» из-за сложившейся ситуации с Fan ID тех, кому определённо не понаслышке знакомы понятия верности, чести и патриотизма.

Ранее наши отношения с руководством клуба выстраивались на взаимоуважении и преследовали общую цель, на чём и строилась наша совместная история. В связи со сложившейся ситуацией, считаем, что мы должны озвучить свою позицию и, в свою очередь, имеем право услышать в ответ реальное мнение Алексея Борисовича Миллера о фанатах и «Вираже».

Мы были и остаёмся верны команде вне зависимости от того, как складывались и будут складываться наши отношения с руководством клуба», – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале «Ландскроны».

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