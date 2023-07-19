Гранат: «Спартак» и ЦСКА будут претендовать на золото, если Малком уйдёт из «Зенита»
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат полагает, что в случае ухода Малкома из «Зенита» ЦСКА и «Спартак» будут претендовать на чемпионский титул.
«Уход Малкома будет большой потерей для «Зенита». Последний матч за Суперкубок о многом говорит: без Вендела и Кузяева у «Зенита» сразу колоссальные проблемы. Если Малком уйдёт, то «Спартак» и ЦСКА будут претендовать на чемпионство. Ещё я слышал, что может уйти Клаудиньо. Возможно, бразильцам надоело играть в РПЛ. Они захотели в чемпионат посильнее — это нормально», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, в прошлом сезоне чемпионат России выиграл «Зенит». ЦСКА стал вторым, «Спартак» занял третью строчку в турнирной таблице.
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