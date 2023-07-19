Руководство «Ференцвароша» отправило в отставку Станислава Черчесова

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов объявил об отставке российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера команды.
«По результатам моей личной дискуссии со Станиславом Черчесовым – мы больше не работаем вместе», – написал Курбатов на своей странице в соцсетях.
Очевидно, причиной досрочного расторжения договора с тренером послужил вылет «фроди» из Лиги чемпионов на ранней стадии. «Ференцварош» разгромно уступил дома фарерскому клубу «КИ Клаксвик» (0:3) в первом раунде квалификации турнира.
Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. У руля команды 59-летний российский специалист дважды становился чемпионом Венгрии и один раз выигрывал Кубок страны. В «Ференцварош» Черчесов пришёл после ухода из сборной России, с которой он добился исторического достижения — 1/4 финала чемпионата мира.
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