Определились пары 2-го квалификационного раунда Лига чемпионов — 2023/2024

В среду, 19 июля, определились все победители первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Таким образом, стали известны пары соперников, которые поборются за выход в третий раунд отбора.
Путь чемпионов:
«Арис» (Кипр) — БАТЭ (Беларусь);
«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Астана» (Казахстан);
«Шериф» (Молдавия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль);
«Жальгирис» (Литва) — «Галатасарай» (Турция);
«Брейдаблик» (Исландия) — «Копенгаген» (Дания);
«Лудогорец» (Болгария) —«Олимпия» (Словения);
«Ракув» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан);
«КИ Класвик» (Фарерские острова) — «Хаккен» (Швеция);
«Слован» (Братислава, Словакия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина);
«ХИК» (Финляндия) — «Мольде» (Норвегия).
Путь представителей лиг:
«Днепр-1» (Украина) — «Панатинаикос» (Греция);
«Серветт» (Швейцария) — «Генк» (Бельгия).
Первые матчи команд состоятся 25 и 26 июля, а ответные встречи пройдут 1 и 2 августа.
- 20 июля 2023
-
01:23
-
01:16
-
00:55
-
00:48
-
00:41
-
00:33
-
00:32
-
00:23
-
00:21
-
00:19
-
00:14
-
00:03
-
00:02
-
00:02
-
00:00
- 19 июля 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:36
-
23:33
-
23:29
-
23:24
-
23:10
-
23:08
-
23:01
-
22:56
-
22:48
-
22:41
-
22:35
-
22:30
-
22:12
-
22:12
-
22:09
-
22:03
-
21:53
-
21:52