Определились пары 2-го квалификационного раунда Лига чемпионов — 2023/2024

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В среду, 19 июля, определились все победители первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Таким образом, стали известны пары соперников, которые поборются за выход в третий раунд отбора.

Путь чемпионов:

«Арис» (Кипр) — БАТЭ (Беларусь);

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Астана» (Казахстан);

«Шериф» (Молдавия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль);

«Жальгирис» (Литва) — «Галатасарай» (Турция);

«Брейдаблик» (Исландия) — «Копенгаген» (Дания);

«Лудогорец» (Болгария) —«Олимпия» (Словения);

«Ракув» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан);

«КИ Класвик» (Фарерские острова) — «Хаккен» (Швеция);

«Слован» (Братислава, Словакия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина);

«ХИК» (Финляндия) — «Мольде» (Норвегия).

Путь представителей лиг:

«Днепр-1» (Украина) — «Панатинаикос» (Греция);

«Серветт» (Швейцария) — «Генк» (Бельгия).

Первые матчи команд состоятся 25 и 26 июля, а ответные встречи пройдут 1 и 2 августа.