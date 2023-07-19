Рианчо: «Спартак» в России популярнее «Зенита», но не сильнее

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о соперничестве красно-белых с «Зенитом». Испанский специалист временно возглавлял «Спартак» в 2018 году после отставки Массимо Карреры.

«Кто популярнее в России: «Зенит» или «Спартак»? Думаю, «Спартак». На матчах с участием красно-белых в других городах всегда собирались полные стадионы. У «Спартака» много болельщиков не только в Москве, но и по всей России. Но сильнее в последние годы «Зенит». Тут другого мнения быть не может. Команда Семака добилась невероятных результатов за последние годы. Если называть лучший российский клуб прямо сейчас, то это «Зенит», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

«Зенит» выиграл пять из пяти последних розыгрышей Российской Премьер-Лиги. «Спартак» становился чемпионом в сезоне-2016/2017. Тогда командой руководил итальянец Массимо Каррера.