На Бенжамена Менди, помимо «Лорьяна», претендовали три клуба

Французский «Лорьян», накануне подписавший контракт с Бенжаменом Менди, в борьбе за защитника опередил три других клуба. На игрока, с которого недавно были сняты все обвинения в изнасиловании, претендовали английские «Бёрнли» и «Ноттингем Форрест», а также греческий «Олимпиакос», сообщает Foot Mercato.

По информации издания, «Лорьян» запустил процесс переговоров месяц назад, ещё не зная приговора суда. Очевидно, немаловажную роль сыграл и тот факт, что у Менди один агент с тренером «мерлузовых» Режисом Ле Брисом.

Напомним, 19 июля «Лорьян» объявил о подписании контракта с Бенжаменом Менди, находившимся в статусе свободного агента. Соглашение с 29-летним футболистом подписано на два года.

14 июля с Менди сняли все обвинения по делу об изнасилованиях. Из-за расследования чемпион мира 2018 года не выходил на поле около двух лет. Бывший футболист «Манчестер Сити» был признан невиновным в королевском суде Честера по одному пункту обвинения в изнасиловании и одному пункту обвинения в попытке изнасилования. Таким образом, с бывшего игрока сборной Франции были сняты все обвинения.