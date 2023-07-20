«Аль-Ахли» и «Манчестер Сити» хотят закрыть сделку по Марезу до конца недели

«Аль-Ахли» и «Манчестер Сити» планируют закрыть сделку по трансферу нападающего Рияда Мареза до конца текущей недели, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, футболист пройдёт медицинское обследование в ближайшие 24 часа, после чего подпишет контракт до 2027 года. «Манчестер Сити» получит за трансфер 32-летнего нападающего € 35 млн, включая бонусы.

Ранее сообщалось, что по соглашению с «Аль-Ахли» Марез будет получать 20 млн в год. В сезоне-2022/2023 на счету Рияда 46 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 13 результативными передачами.

Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.