«Аль-Ахли» договорился с «Манчестер Сити» по трансферу Рияда Мареза

Саудовский «Аль-Ахли» согласовал трансфер нападающего «Манчестер Сити» Рияда Мареза за € 35 млн, включая бонусы, сообщает издание The Athletic.

По данным источника, завтра, 20 июля, Марез пройдёт медобследование, после чего подпишет с «Аль-Ахли» контракт на три года. Без учёта бонусов за переход алжирца саудовский клуб заплатит € 30 млн. Ранее сообщалось, что Марезу был предложен контракт до 2026 года с зарплатой € 20 млн в год.

В сезоне-2022/2023 на счету Мареза 46 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.