Набабкин: хотелось продлить контракт с ЦСКА на пять лет. Нравится доказывать, что ещё могу

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин признался, что был готов продлить контракт с московской командой и на пять лет.

«Я продлил контракт ещё на сезон, хотя хотелось на пять лет, ха-ха. Заканчивать мне точно не хочется. Мне нравится доказывать самому себе, что ещё могу. Нравится работать с командой. Во всём этом есть свой кайф. Когда ты помоложе, голова ещё не совсем правильно настроена. Да, у тебя есть силы, ты бегаешь, стараешься, но работаешь не так умно. А с возрастом происходит переоценка ценностей.

Раньше я был эмоциональнее, вспыльчивее: неправильно реагировал на какие-то ситуации. На поле тоже голова отключалась. Помню, в 19 лет только дебютировал, а через три тура меня удалили. Вскоре снова красная. Сильно переживал, расстраивался. Сейчас могу вспылить, когда говорят что-то неприятное, но редко бывает. Сейчас я жёлтые за срывы не получаю», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.