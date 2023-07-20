Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Набабкин рассказал, за счёт чего Владимир Федотов добился успеха в ЦСКА

Кирилл Набабкин рассказал, за счёт чего Владимир Федотов добился успеха в ЦСКА
Комментарии

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин раскрыл секреты успеха главного тренера московской команды Владимира Федотова.

«Федотов наладил дисциплину и на поле, и вне поля. Есть чёткие требования. За ручку на завтрак, конечно, не ходим, но за опозданиями очень жёстко следит.

У всех чёткое понимание, к чему идём, к чему стремимся. Все знают, как мы будем действовать тактически, под каждого соперника тренер придумывает ходы. Тренер умеет найти правильные слова и после побед, и после поражений. Валентиныч может «напихать», если видит, что кто-то не выкладывается», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года и в первый же сезон выиграл с командой Фонбет Кубок России.

Материалы по теме
«После ора Акинфеева думаешь: а за что мне напихали?» Редкое интервью с Набабкиным
Эксклюзив
«После ора Акинфеева думаешь: а за что мне напихали?» Редкое интервью с Набабкиным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023