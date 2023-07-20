Кирилл Набабкин рассказал, за счёт чего Владимир Федотов добился успеха в ЦСКА
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин раскрыл секреты успеха главного тренера московской команды Владимира Федотова.
«Федотов наладил дисциплину и на поле, и вне поля. Есть чёткие требования. За ручку на завтрак, конечно, не ходим, но за опозданиями очень жёстко следит.
У всех чёткое понимание, к чему идём, к чему стремимся. Все знают, как мы будем действовать тактически, под каждого соперника тренер придумывает ходы. Тренер умеет найти правильные слова и после побед, и после поражений. Валентиныч может «напихать», если видит, что кто-то не выкладывается», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года и в первый же сезон выиграл с командой Фонбет Кубок России.
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