Кирилл Набабкин рассказал, за счёт чего Владимир Федотов добился успеха в ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин раскрыл секреты успеха главного тренера московской команды Владимира Федотова.

«Федотов наладил дисциплину и на поле, и вне поля. Есть чёткие требования. За ручку на завтрак, конечно, не ходим, но за опозданиями очень жёстко следит.

У всех чёткое понимание, к чему идём, к чему стремимся. Все знают, как мы будем действовать тактически, под каждого соперника тренер придумывает ходы. Тренер умеет найти правильные слова и после побед, и после поражений. Валентиныч может «напихать», если видит, что кто-то не выкладывается», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года и в первый же сезон выиграл с командой Фонбет Кубок России.