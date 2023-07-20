Набабкин: мог «напихать» Дзагоеву: «Ну чё ты разорался?» Через две секунды шли чай пить

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин вспомнил, как играл за московскую команду вместе с полузащитником Аланом Дзагоевым.

«Когда был в «Москве», мог зацепиться с кем-то на тренировке, в ЦСКА с Дзагой бывало. (улыбается). Могли на тренировке «напихать» друг другу, пойти в подкат, влететь. Только выходим за поле: «Ну чё ты разорался?» Потом две секунды проходит, и мы идём чай пить», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

36-летний Кирилл Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года. За команду в 304 матчах защитник забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года. С ЦСКА Набабкин выиграл девять трофеев, включая три победы в Российской Премьер-Лиге.