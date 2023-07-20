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Набабкин: самые большие премиальные в ЦСКА? Про это лучше у игроков «Зенита» спрашивать

Набабкин: самые большие премиальные в ЦСКА? Про это лучше у игроков «Зенита» спрашивать
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что с вопросом о самых больших премиальных стоит обращаться к игрокам «Зенита».

«Самые большие премиальные в ЦСКА были после титула в 2013-м, наверное. Что-то дали (улыбается). Про премиальные лучше у игроков «Зенита» спрашивать, ха-ха. Хотя бывало, что после матчей в раздевалке на эмоциях кричали про бонусы. Руководство обычно сразу соглашалось», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

36-летний Кирилл Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года. За команду в 304 матчах защитник забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года. С ЦСКА Набабкин выиграл девять трофеев, включая три победы в Российской Премьер-Лиге.

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