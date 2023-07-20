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Набабкин: уровень РПЛ упал, крутых игроков стало меньше. Раньше были Данни, Макгиди, Халк

Набабкин: уровень РПЛ упал, крутых игроков стало меньше. Раньше были Данни, Макгиди, Халк
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что уровень игры в Российской Премьер-Лиге упал в связи с отъездом сильных легионеров.

«Уровень РПЛ упал. Команды сейчас выровнялись, крутых игроков стало меньше. Иностранцы раньше были покачественнее. Раньше столько хороших было: Данни, Макгиди, Мовсисян, Халк, Кержаков. Перечислять можно до бесконечности», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

36-летний Кирилл Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года. За команду в 304 матчах защитник забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года. С ЦСКА Набабкин выиграл девять трофеев, включая три победы в Российской Премьер-Лиге.

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