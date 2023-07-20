Набабкин: задевает, что «Зенит» постоянно выше — но наш состав позволяет с ними тягаться

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что его команде по силам навязать конкуренцию «Зениту».

«Задевает, что «Зенит» постоянно выше. Но я уверен, что [у нас] есть шансы на то, чтобы их обогнать. Нам надо постараться перестать терять очки там, где не должны. Думаю, наш состав позволяет тягаться с «Зенитом». В последнем матче прошлого чемпионата мы их обыграли», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

36-летний Кирилл Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года. В 304 матчах за команду защитник забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года. С ЦСКА Набабкин выиграл девять трофеев, включая три победы в Российской Премьер-Лиге.