«Да ладно тебе, хорош уже. Какая сборная? Вешай трубку». Набабкин ― о вызове на Евро-2012
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Бывший защитник сборной России Кирилл Набабкин вспомнил, как его вызвали в расположение национальной команды на чемпионат Европы 2012 года.
«Я был в компании друзей, у меня зазвонил телефон. Смотрю, а там неизвестный номер. Я попросил своего друга Пашу ответить на звонок. Он ответил, на другом конце Александр Бородюк: «А где Кирилл? Мы его в сборную собираемся вызвать». Паша мне говорит: «Это Бородюк из сборной». А я ему: «Да ладно тебе, хорош уже. Какая сборная? Вешай трубку». Потом ещё раз звонят, тут я всё-таки понял, что это не прикол. Весело получилось», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
На том чемпионате Европы сборная России не смогла выйти из группы.
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