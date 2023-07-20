Неймар: я останусь в «ПСЖ», даже если меня не будут любить болельщики. Надеюсь на это
Поделиться
Нападающий французского «ПСЖ» Неймар заявил, что планирует остаться в парижском клубе, несмотря на нелюбовь фанатов команды.
«Моё будущее? Надеюсь, что я останусь в «ПСЖ» в следующем сезоне. У меня контракт с этой командой, и никто мне не говорил чего-то иного (смеётся). Даже если меня не будут любить болельщики, я останусь в «ПСЖ», с любовью или без», — сказал Неймар в видео на YouTube-канале CazeTV.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Неймар может покинуть «ПСЖ». Во время окончания прошлого сезона часть активных болельщиков парижан собиралась около дома бразильского нападающего в Париже, требуя, чтобы тот покинул клуб. Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» действует до июня 2025 года.
Материалы по теме
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
Комментарии
- 20 июля 2023
-
10:35
-
10:33
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:11
-
10:10
-
10:03
-
09:54
-
09:52
-
09:47
-
09:43
-
09:36
-
09:34
-
09:25
-
09:25
-
09:15
-
09:08
-
09:07
-
09:01
-
09:00
-
08:51
-
08:50
-
08:46
-
08:30
-
08:24
-
08:20
-
08:10
-
08:09
-
07:54
-
07:45
-
07:39
-
07:15
-
07:05
-
06:38
Партнерский контент