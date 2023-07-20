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Неймар: я останусь в «ПСЖ», даже если меня не будут любить болельщики. Надеюсь на это

Неймар: я останусь в «ПСЖ», даже если меня не будут любить болельщики. Надеюсь на это
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Нападающий французского «ПСЖ» Неймар заявил, что планирует остаться в парижском клубе, несмотря на нелюбовь фанатов команды.

«Моё будущее? Надеюсь, что я останусь в «ПСЖ» в следующем сезоне. У меня контракт с этой командой, и никто мне не говорил чего-то иного (смеётся). Даже если меня не будут любить болельщики, я останусь в «ПСЖ», с любовью или без», — сказал Неймар в видео на YouTube-канале CazeTV.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Неймар может покинуть «ПСЖ». Во время окончания прошлого сезона часть активных болельщиков парижан собиралась около дома бразильского нападающего в Париже, требуя, чтобы тот покинул клуб. Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» действует до июня 2025 года.

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