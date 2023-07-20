Личка: нельзя сделать за месяц в «Динамо» то, что мы сделали за три года в «Оренбурге»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, сколько потребуется времени, чтобы построить игру.
«Понятно, что мы не можем сделать за четыре недели в «Динамо» то, что мы сделали за три года в «Оренбурге». Нужно больше времени, но игроки, которые сидят в раздевалке, умные и качественные. Они понимают, какие вещи я требую от них на поле.
На день рождения получил майку от хоккейного «Динамо», от нашего футбольного клуба, ещё много других подарков. Было очень тепло и приятно. Я здесь нахожусь небольшое количество времени, и сразу столько подарков. Честно, не ожидал», — приводит слова Лички «Матч ТВ».
Напомним, московское «Динамо» начнёт новый сезон чемпионата России завтра, 21 июля, когда встретится на домашнем стадионе с «Краснодаром».
- 20 июля 2023
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