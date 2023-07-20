Кирилл Маляров: кто ходит на «Пари НН»? Я играл на их стадионе — атмосферы нет

Российский защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров рассказал об атмосфере на стадионе в Нижнем Новгороде.

««Волгу» мне жаль. Если бы не финансовые проблемы, играла бы в Российской Премьер-Лиге. Но сейчас она сами знаете где.

Кто из болельщиков ходит на «Пари НН»? Я играл на их стадионе — атмосферы нет. Может, 30 человек кричат. Но, насколько знаю, ультрас «Волги» и «Нижнего Новгорода» отказались болеть за новообразованный клуб. Им неинтересно», — приводит слова Малярова Sport24.

Напомним, «Пари НН» тренирует Сергей Юран. В прошлом сезоне команда под его руководством обыграла «Родину» в стыковых матчах и сохранила место в Российской Премьер-Лиге.

В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Пари Нижний Новгород» встретится с «Зенитом» 22 июля.