Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Маляров: кто ходит на «Пари НН»? Я играл на их стадионе — атмосферы нет

Кирилл Маляров: кто ходит на «Пари НН»? Я играл на их стадионе — атмосферы нет
Кирилл Маляров и Квинси Промес
Аудио-версия:
Комментарии

Российский защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров рассказал об атмосфере на стадионе в Нижнем Новгороде.

««Волгу» мне жаль. Если бы не финансовые проблемы, играла бы в Российской Премьер-Лиге. Но сейчас она сами знаете где.

Кто из болельщиков ходит на «Пари НН»? Я играл на их стадионе — атмосферы нет. Может, 30 человек кричат. Но, насколько знаю, ультрас «Волги» и «Нижнего Новгорода» отказались болеть за новообразованный клуб. Им неинтересно», — приводит слова Малярова Sport24.

Напомним, «Пари НН» тренирует Сергей Юран. В прошлом сезоне команда под его руководством обыграла «Родину» в стыковых матчах и сохранила место в Российской Премьер-Лиге.

В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Пари Нижний Новгород» встретится с «Зенитом» 22 июля.

Материалы по теме
Источник: у Соколова подозрение на пневмоторакс, трансфер в «Пари НН» под вопросом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023