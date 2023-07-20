Кирилл Маляров: кто ходит на «Пари НН»? Я играл на их стадионе — атмосферы нет

Российский защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров рассказал об атмосфере на стадионе в Нижнем Новгороде.
««Волгу» мне жаль. Если бы не финансовые проблемы, играла бы в Российской Премьер-Лиге. Но сейчас она сами знаете где.
Кто из болельщиков ходит на «Пари НН»? Я играл на их стадионе — атмосферы нет. Может, 30 человек кричат. Но, насколько знаю, ультрас «Волги» и «Нижнего Новгорода» отказались болеть за новообразованный клуб. Им неинтересно», — приводит слова Малярова Sport24.
Напомним, «Пари НН» тренирует Сергей Юран. В прошлом сезоне команда под его руководством обыграла «Родину» в стыковых матчах и сохранила место в Российской Премьер-Лиге.
В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Пари Нижний Новгород» встретится с «Зенитом» 22 июля.
- 20 июля 2023
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:59
-
11:58
-
11:42
-
11:30
-
11:22
-
11:13
-
11:12
-
11:08
-
11:06
-
11:05
-
10:57
-
10:50
-
10:45
-
10:35
-
10:33
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:11
-
10:10
-
10:03
-
09:54
-
09:52
-
09:47
-
09:43
-
09:36
-
09:34
-
09:25
-
09:25
-
09:15
-
09:08
-
09:07