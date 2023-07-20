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Мостовой: удивила отставка Черчесова из «Ференцвароша». Возможно, увидим его в РПЛ

Мостовой: удивила отставка Черчесова из «Ференцвароша». Возможно, увидим его в РПЛ
Александр Мостовой
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Удивила отставка Черчесова. Но Станислав сам понимает, что это кошмар немного — вылететь от команды, у которой население 10 тысяч. Вроде всё же хорошо складывалось… Наверное, не из-за одного поражения его уволили, а может, такое резкое решение руководства клуба. Так расстроились, что решили Черчесова убрать. Это говорит о том, что в футболе уже всё давно придумано. Когда кто-то начинает кричать, что это гениальный, что-то придумал. Что придумывать? Приехала команда с десятитысячным населением и обыгрывает вас.

Конечно, возможно, что Черчесова увидим в РПЛ. Что у нас невозможно? У нас последний год отличился этими переходами — некоторые люди по два-три раза ходили в разные команды. И ни разу никто не извинился ни перед кем», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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