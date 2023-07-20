Фото: экс-игрок «Спартака» Шюррле топлес забрался на самую высокую вершину Германии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле смог покорить самую высокую вершину Германии, о чём рассказал на своей странице в социальных сетях.
Фото: Социальные сети Шюррле
Фото: Социальные сети Шюррле
«Будь собой! Находите комфорт в дискомфорте! Страдать необходимо! Именно через это мы прошли на пути к вершине самой высокой горы Германии! Это заняло у нас восемь часов в ночи в прекрасных условиях! Жизнь слишком коротка, чтобы делать то, что делают все остальные! Сделай себя сам!» — написал Шюрлле.
Самой высокой горой Германии является Цугшпитце. Её абсолютная высота составляет 2962 метра.
Отметим, что Шюррле, уже завершивший профессиональную игровую карьеру, не первый раз забирается на высокие горы. В этот раз немецкий футболист уже по традиции взбирался на вершину топлес.
- 20 июля 2023
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