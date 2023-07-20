РФС объявил имена судей на 1-й тур РПЛ сезона-2023/2024

Российский футбольный союз (РФС) в своём официальном телеграм-канале представил имена арбитров, которые рассудят матчи 1-го тура чемпионата России сезона-2023/2024.
Бригада Кирилла Левникова отработает на матче «Динамо» и «Краснодара», Алексей Амелин со своими ассистентами обслужат игру «Урала» и ЦСКА. На встрече «Пари Нижний Новгород» и «Зенита» будет работать Сергей Иванов. Владислав Безбородов будет судить игру «Локомотива» с «Рубином». Сергей Карасёв со своей бригадой обслужит встречу «Ахмата» и «Крыльев Советов». Матч «Спартака» и «Оренбурга» достался Артёму Чистякову. Павел Шадыханов отработает на игре «Ростова» и «Факела». Рафаэль Шадеев назначен на встречу «Сочи» с «Балтикой».
Напомним, матчи 1-го тура РПЛ нового сезона пройдут с 21 по 23 июля.
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