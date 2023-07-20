Fan ID оформили свыше миллиона россиян

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Минцифры в своём телеграм-канале поделилось статистикой оформления россиянами карты болельщика (Fan ID). По данным источника, подобной картой обзавелись свыше миллиона болельщиков.

«21 июля стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги. Перед его началом уже выдано более 1 млн Карт болельщика и продано более 40 тыс. абонементов. Первый матч чемпионата сыграют «Динамо» и «Краснодар». Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% — женщинам», — сказано в заявлении.

Регионы с наибольшим количеством выданных карт:

1. Москва — 148 тыс.

2. Санкт-Петербург — 132 тыс.

3. Краснодар — 123 тыс.

4. Нижегородская область — 88 тыс.

5. Ростовская область — 78 тыс.

Отметим, что карта болельщика необходима для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги.