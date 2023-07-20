Австралия — Ирландия: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023
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Сегодня, 20 июля, на женском чемпионате мира по футболу состоится матч в группе В. На стадионе «Австралия» в Сиднее встретятся сборные Австралии и Ирландии. Стартовый свисток Эдины Алвес Батисты (Бразилия) прозвучит в 13:00 мск.
Стартовые составы команд:
Австралия: Арнольд, Карпентер, Кеннеди, Кэтли, Хант, Фаулер, Расо, Горри, Куни-Кросс, Фард, Вайн.
Ирландия: Броснан, Пейн, Фэйи, Куинн, Коннолли, Маккейб, Фаррелли, О'Салливан, Литтлджон, Шева, Каруса.
ЧМ-2023 (ж). Группа B. 1-й тур
20 июля 2023, четверг. 13:00 МСК
Австралия (ж)
1-й тайм
0 : 0
Ирландия (ж)
Напомним, чемпионат мира по футболу среди женщин пройдёт с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира.
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