Сборная Новой Зеландии одержала первую победу в истории женских чемпионатов мира

Женская сборная Новой Зеландии одержала первую победу на чемпионатах мира в своей истории.

Сегодня, 20 июля, новозеландки обыграли сборную Норвегии в матче открытия домашнего чемпионата мира (1:0). Национальная команда Новой Зеландии никогда до этого не побеждала на женских чемпионатах мира.

Женская сборная Новой Зеландии принимала участие в пяти чемпионатах мира до нынешнего. Всего она сыграла на них 15 матчей, в которых потерпела 12 поражений и лишь три раза смогла добиться ничьей. За все свои предыдущие выступления на мировых первенствах новозеландки забили восемь голов и пропустили 34.

Новозеландкам на групповом этапе чемпионата мира 2023 года предстоит сыграть ещё с Филиппинами и Швейцарией.