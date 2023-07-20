Сборная Новой Зеландии одержала первую победу в истории женских чемпионатов мира
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Женская сборная Новой Зеландии одержала первую победу на чемпионатах мира в своей истории.
Сегодня, 20 июля, новозеландки обыграли сборную Норвегии в матче открытия домашнего чемпионата мира (1:0). Национальная команда Новой Зеландии никогда до этого не побеждала на женских чемпионатах мира.
Женская сборная Новой Зеландии принимала участие в пяти чемпионатах мира до нынешнего. Всего она сыграла на них 15 матчей, в которых потерпела 12 поражений и лишь три раза смогла добиться ничьей. За все свои предыдущие выступления на мировых первенствах новозеландки забили восемь голов и пропустили 34.
Новозеландкам на групповом этапе чемпионата мира 2023 года предстоит сыграть ещё с Филиппинами и Швейцарией.
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