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Матч открытия женского ЧМ стал самой посещаемой футбольной игрой в истории Новой Зеландии

Матч открытия женского ЧМ стал самой посещаемой футбольной игрой в истории Новой Зеландии
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Матч открытия женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии между местной национальной командой и сборной Норвегии (1:0) стал самым посещаемым в истории футбола страны. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Асиф Бурхан.

Встречу женских команд Новой Зеландии и Норвегии посетили 42 137 зрителей. Это обстоятельство позволило побить рекорд страны по посещаемости, который ранее принадлежал игре мужской сборной в Веллингтоне в 2017 году. Тогда на игру со сборной Перу пришли 37 034 человека.

Отметим, что встреча Новой Зеландии и Норвегии прошла на стадионе «Эден парк» в Окленде. Перед игрой прошла церемония открытия женского чемпионата мира. Также обе сборные почтили минутой молчания память жертв стрельбы, которая имела место утром этого же дня.

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