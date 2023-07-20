Австралия — Ирландия: хозяева забили первый гол в матче женского ЧМ
Поделиться
Сегодня, 20 июля, на женском чемпионате мира по футболу проходит матч группы В. На стадионе «Австралия» в Сиднее встречаются сборные Австралии и Ирландии. Стартовый свисток Эдины Алвес Батисты прозвучал в 13:00 мск.
ЧМ-2023 (ж). Группа B. 1-й тур
20 июля 2023, четверг. 13:00 МСК
Австралия (ж)
Окончен
1 : 0
Ирландия (ж)
1:0 Кэтли – 52'
На 53-й минуте счёт в матче с 11-метрового удара открыла Стефани Кэтли.
Отметим, что сборные Австралии и Ирландии выступают в одной группе с командами Нигерии и Канады. Эти сборные сыграют между собой завтра, 21 июля.
Напомним, чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира.
Комментарии
- 20 июля 2023
-
15:15
-
15:15
-
15:12
-
15:01
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:50
-
14:47
-
14:39
-
14:35
-
14:30
-
14:18
-
14:15
-
14:14
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:42
-
13:40
-
13:36
-
13:30
-
13:27
-
13:26
-
13:22
-
13:20
-
13:01
-
12:53
-
12:50
-
12:45
-
12:44
-
12:37
-
12:31
-
12:20
-
12:15
Партнерский контент