Австралия — Ирландия: хозяева забили первый гол в матче женского ЧМ

Сегодня, 20 июля, на женском чемпионате мира по футболу проходит матч группы В. На стадионе «Австралия» в Сиднее встречаются сборные Австралии и Ирландии. Стартовый свисток Эдины Алвес Батисты прозвучал в 13:00 мск.

На 53-й минуте счёт в матче с 11-метрового удара открыла Стефани Кэтли.

Отметим, что сборные Австралии и Ирландии выступают в одной группе с командами Нигерии и Канады. Эти сборные сыграют между собой завтра, 21 июля.

Напомним, чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира.