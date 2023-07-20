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Австралия — Ирландия: хозяева забили первый гол в матче женского ЧМ

Австралия — Ирландия: хозяева забили первый гол в матче женского ЧМ
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Сегодня, 20 июля, на женском чемпионате мира по футболу проходит матч группы В. На стадионе «Австралия» в Сиднее встречаются сборные Австралии и Ирландии. Стартовый свисток Эдины Алвес Батисты прозвучал в 13:00 мск.

ЧМ-2023 (ж). Группа B. 1-й тур
20 июля 2023, четверг. 13:00 МСК
Австралия (ж)
Окончен
1 : 0
Ирландия (ж)
1:0 Кэтли – 52'

На 53-й минуте счёт в матче с 11-метрового удара открыла Стефани Кэтли.

Отметим, что сборные Австралии и Ирландии выступают в одной группе с командами Нигерии и Канады. Эти сборные сыграют между собой завтра, 21 июля.

Напомним, чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира.

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