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Футболистки сборной Норвегии на руках унесли травмированную партнёршу во время матча ЧМ

Футболистки сборной Норвегии на руках унесли травмированную партнёршу во время матча ЧМ
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Сегодня, 20 июля, в Новой Зеландии был дан старт женскому чемпионату мира по футболу. Встречались команды Новой Зеландии и Норвегии (1:0). Забавный эпизод произошёл в концовке матча, когда защитница гостевой команды Теа Бьельде получила травму. Норвегия проигрывала 0:1, поэтому ей было важно сохранить для себя как можно больше времени. С поля Бьельде унесли Кэролайн Грэм Хансен и Вильде Бёэ Риса.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что сборные Новой Зеландии и Норвегии выступают в одной группе с командами Швейцарии и Филиппин. Эти сборные сыграют между собой завтра, 21 июля.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира.

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