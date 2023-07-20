Ольга Смородская рассказала, какие позиции нужно усилить «Локомотиву» в новом сезоне РПЛ
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о готовности красно-зелёных к новому сезону Российской Премьер-Лиги.
«Я считаю, что состав «Локомотива» не полностью укомплектован — позиция левого защитника, в атаке тоже не помешает свежая кровь», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, в прошлом сезоне команда под руководством Михаила Галактионова финишировала на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. В Кубке России железнодорожники проиграли в четвертьфинале Пути РПЛ московскому «Спартаку», а на стадии четвертьфинала Пути регионов уступили «Акрону» в серии послематчевых пенальти.
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