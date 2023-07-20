Корнеев — о Захаряне: никто не собирается уезжать, это возможность продлить контракт

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил шансы Арсена Захаряна уехать из московского «Динамо».

«Я думаю, что никто никуда не собирается уезжать. Сейчас прекрасная ситуация. У Захаряна остался год контракта, пришёл новый тренер, который наверняка рассчитывает на него, и это прекрасная возможность подписать новый, улучшенный контракт, используя интерес иностранных клубов в своих целях, как это уже было с «Челси», — приводит слова Корнеева Metaratings.

Ранее сообщалось, что, помимо Захаряна, «Фейеноорду» также предложили подписать полузащитника «Атланты Юнайтед» Тьяго Альмаду. Однако переходы действующего чемпиона мира и российского вундеркинда в «Фейеноорд» оценивают как маловероятные. Нидерландский клуб ищет замену для Себастьяна Шиманьского, агенты которого в последний момент изменили условия согласованной сделки.

Контракт Захаряна с «Динамо» истекает летом 2024 года. Летом 2022-го «Челси» пытался подписать игрока, но не смог перевести оплату за трансфер футболиста.