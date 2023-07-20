Миранчуком интересуются несколько клубов Серии A, возвращение в «Торино» маловероятно
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук привлёк к себе внимание нескольких команд итальянской Серии A. Об этом сообщает Toro News.
По информации источника, возвращение Миранчука, который сейчас находится в расположении «Аталанты», в «Торино», в котором тот выступал на правах аренды в прошлом сезоне, маловероятно, однако не исключено полностью, так как до закрытия трансферного окна ещё есть время, а главный тренер туринцев Иван Юрич хотел бы видеть российского футболиста в команде.
27-летний Миранчук связан контрактом с «Аталантой» до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в € 12 млн.
За «Торино» Миранчук в прошлом сезоне сыграл 31 матч, где отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.
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