Марио Фернандес: не представляю, откуда появились слухи о лишнем весе — всё это ложь
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес опроверг слухи о своём лишнем весе.
«Новостей действительно было очень много. Думаю, я даже не все смог посмотреть и прочитать. Но всё это была одна большая ложь. Те новости, которые до меня дошли — от них мне стало очень грустно, но у меня уже была возможность рассказать правду. Мне нечего добавить к сказанному. Сейчас я полностью сфокусирован на работе в «Зените», сконцентрирован на тренировочном процессе, чтобы как можно скорее начать доказывать всё на поле.
Совершенно не представляю, откуда появились слухи о лишнем весе. Если честно, даже не хочу это знать, потому что для меня самое важное, что я, моя семья и бог знаем правду. Всё это было ложью», — сказал Фернандес журналистам.
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