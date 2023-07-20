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Марио Фернандес: не представляю, откуда появились слухи о лишнем весе — всё это ложь

Марио Фернандес: не представляю, откуда появились слухи о лишнем весе — всё это ложь
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес опроверг слухи о своём лишнем весе.

«Новостей действительно было очень много. Думаю, я даже не все смог посмотреть и прочитать. Но всё это была одна большая ложь. Те новости, которые до меня дошли — от них мне стало очень грустно, но у меня уже была возможность рассказать правду. Мне нечего добавить к сказанному. Сейчас я полностью сфокусирован на работе в «Зените», сконцентрирован на тренировочном процессе, чтобы как можно скорее начать доказывать всё на поле.

Совершенно не представляю, откуда появились слухи о лишнем весе. Если честно, даже не хочу это знать, потому что для меня самое важное, что я, моя семья и бог знаем правду. Всё это было ложью», — сказал Фернандес журналистам.

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