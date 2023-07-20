Фернандес высказался о петиции фанатов убрать граффити с его изображением с «ВЭБ Арены»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес высказался о петиции, которую опубликовали фанаты ЦСКА на специальном сайте с требованием убрать граффити с его изображением со стадиона армейцев «ВЭБ Арены».

«Если это произойдёт, то очень огорчит меня. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился к клубу и к ним. Если они решат это сделать, продолжу относиться с таким же уважением. Это их право. Но, возможно, это произошло из-за многих лживых новостей. Мне будет грустно, если это случится. Я всегда уважал и буду уважать болельщиков ЦСКА, потому что получал от них только хорошее», — сказал Фернандес журналистам.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявлял, что решение по граффити с Фернандесом клуб примет совместно с болельщиками.