Глава Дагестана Меликов: с приходом Бердыева потенциал махачкалинского «Динамо» стал выше

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером махачкалинского «Динамо».
«Я очень рад, что Шамиль Газизов согласился работать в «Динамо» в качестве генерального директора, и очень рад, что глубокоуважаемый Курбан Бердыев вместе с Гаджи Муслимовичем Гаджиевым работают в профессиональной спарке. Не хочу сегодня ставить задачи, но потенциал и возможности у махачкалинского клуба сейчас гораздо выше, чем были в прошлом году, за счёт укрепления теми кадрами, о которых я сказал», – приводит слова Меликова «РИА Новости Спорт».
В минувшем сезоне махачкалинское «Динамо» заняло восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах. Команда вплоть до последних туров сохраняла шансы попасть в зону стыковых матчей за выход в РПЛ.
- 20 июля 2023
-
18:11
-
18:09
-
18:06
-
18:06
-
18:05
-
18:00
-
17:53
-
17:46
-
17:45
-
17:41
-
17:40
-
17:34
-
17:26
-
17:24
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:13
-
17:08
-
17:00
-
16:47
-
16:45
-
16:34
-
16:33
-
16:27
-
16:13
-
16:10
-
16:10
-
16:09
-
16:06
-
16:03
-
16:02
-
15:59
-
15:55
-
15:53