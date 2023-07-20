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Глава Дагестана Меликов: с приходом Бердыева потенциал махачкалинского «Динамо» стал выше

Глава Дагестана Меликов: с приходом Бердыева потенциал махачкалинского «Динамо» стал выше
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером махачкалинского «Динамо».

«Я очень рад, что Шамиль Газизов согласился работать в «Динамо» в качестве генерального директора, и очень рад, что глубокоуважаемый Курбан Бердыев вместе с Гаджи Муслимовичем Гаджиевым работают в профессиональной спарке. Не хочу сегодня ставить задачи, но потенциал и возможности у махачкалинского клуба сейчас гораздо выше, чем были в прошлом году, за счёт укрепления теми кадрами, о которых я сказал», – приводит слова Меликова «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне махачкалинское «Динамо» заняло восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах. Команда вплоть до последних туров сохраняла шансы попасть в зону стыковых матчей за выход в РПЛ.

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