Гаджиев: Бердыев поможет приблизить «Динамо» к выходу в РПЛ, но он не тренер-фокусник

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о работе Курбана Бердыева на посту главного тренера клуба.

«У нас принято считать, что тренеры – фокусники, что они сразу меняют команду. Бердыев готовит команду, это длительный и кропотливый процесс. «Динамо» потихоньку, шаг за шагом становится крепче. Когда коллектив сбалансирован и хорошо готов физически, нельзя сразу делать перестановки в команде. Это обычно делают молодые и неопытные тренеры, которые хотят показать себя…

Бердыев пытается повлиять на разные детали и шероховатости в игре команды. Его опыт и знания пригодятся, чтобы усовершенствовать игру и игроков индивидуально… Я считаю, что с помощью своего большого опыта Бердыев поможет приблизить «Динамо» к выходу в РПЛ», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

В первом туре Мелбет Первой лиги «Динамо» проиграло «Торпедо» со счётом 0:2.