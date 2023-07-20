Гладилин – об Эраковиче в «Зените»: это бизнес, а эмоции – для девочек

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию о том, что «Зенит» попытается перехватить у московского клуба 22-летнего защитника «Црвены Звезды» Страхиню Эраковича.
«Я не в курсе этой ситуации. У каждой команды своя политика ведения селекционной работы. Значит, «Зенит» обыгрывает «Спартак» в этом плане, вот и всё. Не должно быть никаких обид, даже если они берут его, не видя для него перспектив в своей команде. Я считаю, что они поступают очень правильно с точки зрения стратегии усиления команды. Игрок не достаётся основному конкуренту.
И так как он «Зениту» сейчас не нужен, они отдают его в аренду, работают профессионально — на пять с плюсом. Это проблемы «Спартака», что они не договорились, афишируя везде в газетах, что он будет здесь. Не нужно ничего афишировать, пока не подписали контракт. В этом случае селекционная работа «Зенита» полностью переигрывает селекционную работу спартаковцев. Эшуорту нужно учиться, как это делается. Это бизнес, а эмоции — это для девочек», – цитирует Гладилина Metaratings.
- 20 июля 2023
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