Вратарь «Зенита» Гойло: Нижний Новгород — прекрасный город, я всегда рад вернуться

Голкипер питерского «Зенита» Никита Гойло, выступавший в прошлом сезоне за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды, поделился мыслями о предстоящей игре питерцев против своей бывшей команды в рамках 1-го тура Российской Премьер-лиги.

«Какие чувства испытал, когда узнал, что чемпионат в этом сезоне стартует с матча с «Пари НН»? Только положительные — я всегда рад туда вернуться. Нижний Новгород — прекрасный город, и мне будет интересно увидеться с недавними партнёрами по команде. Команда там сильно обновилась, насколько я понял. Тем интереснее будет игра», — приводит слова Гойло официальный сайт «Зенита».

Встреча между «Пари НН» и «Зенитом» состоится 22 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 мск.