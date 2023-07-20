Вратарь «Зенита» Гойло: Нижний Новгород — прекрасный город, я всегда рад вернуться
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Голкипер питерского «Зенита» Никита Гойло, выступавший в прошлом сезоне за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды, поделился мыслями о предстоящей игре питерцев против своей бывшей команды в рамках 1-го тура Российской Премьер-лиги.
«Какие чувства испытал, когда узнал, что чемпионат в этом сезоне стартует с матча с «Пари НН»? Только положительные — я всегда рад туда вернуться. Нижний Новгород — прекрасный город, и мне будет интересно увидеться с недавними партнёрами по команде. Команда там сильно обновилась, насколько я понял. Тем интереснее будет игра», — приводит слова Гойло официальный сайт «Зенита».
Встреча между «Пари НН» и «Зенитом» состоится 22 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 мск.
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