Зайнутдинов — о Фернандесе в в «Зените»: он легенда ЦСКА, не стоит его осуждать
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Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов высказался насчёт перехода защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Он легенда для нас, человек с большой буквы. Думаю, его не стоит осуждать. Это его выбор. Мне нечего сказать. Человек он хороший и футболист топовый. Как в команде к этому отнеслись? Расстроились очень сильно. Легенда нашего клуба перешёл к сопернику.
Но моё отношение к нему не изменилось. Многого не знаю – надо у него лично узнать. Не хочется судить Марио. Не суди и не судим будешь. Понимаю, что болельщики осуждают его. Я не знаю о нюансах и проблемах, не знаю, какие были договоренности. Можно ли его понять и просить? Как человек и бывший партнёр по команде я прощаю его. Как болельщик… Не знаю», — приводит слова Зайнутдинова Sports.ru.
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