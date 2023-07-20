Зайнутдинов — о Фернандесе в в «Зените»: он легенда ЦСКА, не стоит его осуждать

Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов высказался насчёт перехода защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Он легенда для нас, человек с большой буквы. Думаю, его не стоит осуждать. Это его выбор. Мне нечего сказать. Человек он хороший и футболист топовый. Как в команде к этому отнеслись? Расстроились очень сильно. Легенда нашего клуба перешёл к сопернику.

Но моё отношение к нему не изменилось. Многого не знаю – надо у него лично узнать. Не хочется судить Марио. Не суди и не судим будешь. Понимаю, что болельщики осуждают его. Я не знаю о нюансах и проблемах, не знаю, какие были договоренности. Можно ли его понять и просить? Как человек и бывший партнёр по команде я прощаю его. Как болельщик… Не знаю», — приводит слова Зайнутдинова Sports.ru.