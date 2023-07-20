«Ювентус» продлил контракт с Миретти

«Ювентус» продлил сотрудничество с 19-летним полузащитником Фабио Миретти. Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.
По информации источника, стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до конца июня 2027 года.
Миретти является воспитанником «Ювентуса». Он находится в системе туринского клуба с 2011 года. За основную команду полузащитник дебютировал в сезоне-2021/2022.
В сезоне-2022/2023 Миретти провёл за «Ювентус» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Полузащитник регулярно вызывается в молодёжную сборную Италии. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Ранее сообщалось о желании «Ювентуса» приобрести нападающего «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.
- 20 июля 2023
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